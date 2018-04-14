الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسنفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, عددًا من الزيارات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها التشريعية المنظمة لسوق العمل .وأسفرت الحملات التي شارك فيها عددا من الجهات هي (بلدية البطحاء وبلدية العليا وأمانة منطقة الرياض والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والدوريات الأمنية وشرطة الخالدية), عن ضبط 197 مخالفة وإنذار 51 منشأة تجارية وضبط 48 مخالف لنظام الإقامة والعمل.وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أحمد المطوع, أن عدد الزيارات التي نفذها المفتشون الميدانيون 1831 زيارة, مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وعلى جميع المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، للتحقق من التزام أصحابها بقرارات الوزارة .وأكد عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المخالفين دون استثناء، داعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.// انتهى //17:58ت م