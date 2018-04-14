تبوك 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستختتم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك غداً، فعاليات برنامج القيادات الشابة "للتوستماسترز", الذي ينظمه نادي توستماسترز للسيدات, بالتعاون مع مدارس طلائع الغد النموذجية, بحضور عدد من صاحبات الأعمال والأكاديميات وقائدات المدارس, وذلك في المكتبة العامة بتبوك.وسيتم خلال الحفل المقام بهذه المناسبة, الاستماع لكلمات المتدربات المشاركات ممن اجتزن البرنامج التدريبي, كما سيتم تكريم 15 طالبة متدربة في البرنامج, إضافة إلى تكريم المشرفات والمنسقات والجهات الراعية والمنظمة والداعمة.يذكر أن منظمة التوستماسترز العالمية, مؤسسة غير ربحية تعليمية تنظم مشاركات الأندية العالمية لمساعدة الناس بتطوير مهارات التواصل والمهارات القيادية مع الآخرين وجعل التواصل الشفهي الفعّال حقيقة واقعة عالمياً, إضافة لتطوير البرامج القيادية للشباب وإكسابهم القدرة على تنمية وتطوير المهارات الخطابية.// انتهى //18:10ت م