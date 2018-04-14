كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية اليوم ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس بعثة الشرف صالح أحمد العمري ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .// يتبع //18:12ت م