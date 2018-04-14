ووصل فخامة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة الـ 29 .وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي ، والسفير التونسي لدى المملكة لطفي بن قايد ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ومندوب عن المراسم الملكية .كما وصل فخامة رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية عثمان غزالي ، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية .وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر الاتحادية رئيس بعثة الشرف الدكتور حمد بن محمد الهاجري ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //18:25ت م