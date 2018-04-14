الطائف 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستبدأ غدا, فعاليات مهرجان التعليم للتربية الكشفية، الذي تنظمه وكالة التعليم "الإدارة العامة للنشاط الطلابي - الكشفي-" بوزارة التعليم، وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بمشاركة أكثرمن 230 قائدا وكشافا من مرحلة الكشاف المتقدم، يمثلون جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، والخدمات التعليمية في الجبيل وينبع.وأوضح مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي، أن المهرجان يقوم على أساس تربوي يرتكز على المبادئ الكشفية، وينطلق من الأندية الكشفية بمختلف المراحل، من خلال تفعيل المنهج الكشفي بمجالاته الديني والوطني والعلمي والكشفي والبيئي والصحي والرياضي، اعتمادا على التعلم القائم على المشروعات لإنتاج كم من المبادرات الكشفية .من جهته, أفاد مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي محمد الصبيحي، أن المهرجان الذي تقيمه الوزارة للعام الثاني على التوالي يهدف إلى تنمية قيم ومهارات التفكير السليم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف والانحلال، وتعزيز قيم ومهارات الانتماء الوطني والترابط المجتمعي، وتعزيز قيم ومهارات التواصل الإعلامي والتقني، وتقديم نماذج تطبيقية لتوظيف الأنشطة الكشفية في تعزيز الأمن الفكري، إلى جانب إبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين .وأبان أن المشروعات التي سيتم عرضها في المهرجان من إدارات التعليم المشاركة ستكون في خمسة محاور هي المحور الشرعي، والوطني والعلمي والمجتمعي والاعلامي التقني.يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, أنهت استعداداتها لاستضافة المهرجان بمدينة الملك فهد الكشفية، وبدأت من اليوم في استقبال الوفود المشاركة .// انتهى //18:26ت م