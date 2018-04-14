الظهران 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2018م واس

قام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بجولة تفقدية على المركز الإعلامي بفندق الميركور بالظهران للاطلاع على الاستعدادات التي أعدتها الوزارة لتغطية أعمال القمة العربية التاسعة والعشرون.

واطلع معاليه على المركز الإعلامي الذي يديره 25 من الشباب السعودي الذين يقدمون الدعم والمساعدة لضيوف الوزارة من الإعلاميين الذين بلغ عددهم 600 صحفي منهم 423 إعلامي من خارج المملكة يمثلون أبرز وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية.

كما اطلع على خريطة إحصاءات القمة التفاعلية التي توضح أعداد الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة من جميع دول العالم، واستمع إلى إيجاز عن إجراءات إسكان ضيوف الوزارة من الإعلاميين ووجه بتوفير السكن لكل من يطلب منهم والتأكد من سهولة وسرعة إجراءات التسكين حيث وصل عدد الإعلاميين الذين تم تسكينهم 450 إعلامياً.

واطلع معالي الدكتور العواد على تجهيزات التلفزيون السعودي الفنية في المركز الإعلامي لنقل أحداث القمة والتنسيقات مع اتحاد إذاعات الدول العربية في هذا الخصوص، وزار مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) حيث تفقد المركز الإعلامي الذي جهزته الوزارة في المركز واطمأن على استكمال التجهيزات الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر الصحفي، كما زار قاعة انعقاد القمة للتأكد من التجهيزات الفنية للتلفزيون والتقى الفريق العامل واستمع إلى إيجاز مختصر عن الاستعدادات القائمة وتفاصيل الترتيبات المتعلقة بالنقل التلفزيوني، والتقى الفريق العامل في عربة النقل التلفزيوني واستمع إلى إيجاز مختصر عن تفاصيل النقل والشاشات.

وحث معالي وزير الثقافة والإعلام جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة ببذل أقصى الجهود لخدمة الإعلاميين القادمين لتغطية القمة، كما رحب بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمة، موكداً أنهم في بلدهم الثاني ومحل ترحيب واهتمام.

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18:29ت م