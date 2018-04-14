ووصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف السفير عبدالرحمن السحيباني ، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الأغا ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي ، ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //18:31ت م