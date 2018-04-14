سان فرانسيسكو 28 رجب 1439هـ الموافق 14 أبريل 2017م واستم في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس توقيع مذكرة تفاهم تتضمن شراكة استراتيجية بين أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة، وشركة كورسيرا الأمريكية وهي أكبر شركة في العالم متخصصة في تقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية التفاعلية عن بعد.وقع الاتفاقية نيابة عن معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود القحطاني، عميد أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح لطلاب وطالبات الأكاديمية الوصول إلى المحتوى الأكاديمي والتدريبي التفاعلي الذي سيقدم من خلال 164 جامعة حول العالم من أهمها جامعات أمريكية شهيرة كجامعة ستافورد، وجامعة جون هوبكنز، وجامعة برنستون، وجامعة جورج واشنطن، ومعهد كاليفورنيا للتقنية (كال تيك)، ومعهد جورجيا للتقنية (جورجيا تيك)، والعديد من الجامعات العالمية الأخرى المتحالفة مع شركة كورسيرا.وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح لطلاب وطالبات الأكاديمية، التدريب على برامج التعليم الاحترافي المقدم من أشهر شركات التقنية بوادي السليكون مثل شركة قوقل وشركة آي بي إم.وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن أكاديمية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي والبرمجة ستقوم بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بالعمل مع شركة كورسيرا والجامعات المتحالفة معها بتصميم برامج ومحتوى أكاديمي وتدريبي خاص كأحد مكونات البرامج التعليمية المزمع تقديمها من خلال الأكاديمية عند انطلاقها إن شاء الله.// انتهى //19:04ت م