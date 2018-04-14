الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسزار رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم، المتخصصة في ترميم المنازل القديمة، المهندس حمد بن ثواب الخالدي وفريق من الجمعية أمس، خريجي الدفعة 74 من طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في لقائهم الدوري، الذي يضم نخبة من المهندسين أصحاب الخبرات العالية سعيًا من الجمعية لمد جسور التواصل مع أفراد المجتمع بشكل عام والمهندسين المتخصصين منهم بشكل خاص للاستفادة من خبراتهم في دعم أعمال الجمعية.وقدم الخالدي شكره على إتاحة الفرصة للجمعية لتقديم شرح عن أنشطتها والدور الذي تقدمه لترميم منازل المحتاجين وما حققته منذ انطلاقتها العام الماضي، بعدها قدم المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري عرضا تضمن كيفية الانضمام لعضوية الجمعية والإسهام في عقد اتفاقيات تعاون ودعم مع مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات ومصانع وشركات مواد البناء ومصانع ومعارض الأثاث وكذلك شركات بيع الأجهزة المنزلية.من جهته أوضح المهندس جمال البنعلي أن إتاحة الفرصة لهم كمهندسين لتفعيل دورهم بعد التقاعد في خدمة المجتمع في مجال الهندسة المدنية من الأشياء الإيجابية التي تجعلنا قادرين على خدمة مجتمعنا من خلال خبراتنا المتراكمة في مجال الهندسة، مشيراً إلى أن ما شاهدوه في عرض جمعية ترميم سيمكنهم من دعم الجمعية بكل الخبرات العملية للقيام بدورها المهم في ترميم منازل المحتاجين.يذكر أن اللقاء ضم نخبة كبيرة من المهندسين أصحاب الخبرات العالية، وقد حظيت الجمعية بطلب انضمامهم لعضويتها ليكونوا داعمين في المجال الفني والهندسي الذي يعد الجزء الأهم في مرحلة ترميم المنازل.// انتهى //19:08ت م