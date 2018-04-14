كما وصل فخامة الرئيس محمد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق إلى المنطقة الشرقية ، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29.وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق رئيس بعثة الشرف عبد العزيز الشمري، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.ووصل فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق له إلى المنطقة الشرقية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29.وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن رئيس بعثة الشرف محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.// يتبع //19:22ت م