الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستشارك وزارة الخارجية في ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، كشريك دولي للمعرض الذي ينطلق غدا الأحد 15 إبريل، وعلى مدى ثلاث أيام, في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض, وذلك استمرارا لتواصلها الدائم مع الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة .وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير أسامة بن أحمد نقلي، أن مشاركة الوزارة في الملتقى تأتي إيمانا منها بأهمية الملتقى في التوعية بالإجراءات الخاصة بالتأشيرات بأنواعها كافة والتنسيق القائم في ما بين وزارة الخارجية وبقية الأجهزة المعنية في الدولة بما فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية ومكاتب الاستقدام وغيرها من الجهات المعنية, لتسهيل منح التأشيرات وفق الأنظمة المعمول بها وقواعد الإجراءات.وأبان السفير نقلي, أن مشاركة الوزارة ستتضمن كذلك استعراض التطبيقات الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات التأشيرات من خلال الربط مع الأجهزة الحكومية المعنية ومع بعثات المملكة في الخارج، والحرص على أن تكون في متناول يد المستفيدين من خلال موقع الوزارة، وذلك لغرض تسهيل وتسريع إجراءات التأشير بعد استيفاء متطلباتها حسب الأنظمة.ويشارك في الملتقى, عدد من شركات الاستقدام الرائدة ومكاتب الاستقدام الموثوقة والمعتمدة، وكذلك عدد من المنشآت العاملة في قطاعات التأمين والبنوك والسفر والنقل والإسكان والحراسات الأمنية، حيث يعد الملتقى الحدث السنوي الأبرز والأكبر في قطاع الاستقدام على مستوى المنطقة.// انتهى //19:30ت م