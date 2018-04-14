سكاكا 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واساحتفت جامعة الجوف مساء اليوم, بتخريج الدفعة 12 من طالباتها بمجمع كليات البنات بمدينة سكاكا البالغ عددهن 2695 طالبة من مختلف التخصصات.وانطلق الحفل بمسيرة الخريجات, ثم ألقت الطالبة فلوه بن عبدالله الدرعان كلمة الخريجات، أكدت خلالها حرصهن لمواصلة مسيرة تحصيل العلم، والالتحاق بركب قافلة البناء الوطني، مشيرة إلى ما تلقته وزميلاتها من علوم ومعارف ستساعدهن ليكن قدوة للأجيال القادمة، عبر أداء واجبهن بإخلاص تجاه المجتمع والوطن.بعد ذلك, عرض فيلم مرئي عن أبرز إنجازات الجامعة خلال العام الماضي في المجالات البحثية والمجتمعية والإدارية وغيرها من المجالات, ثم القت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المكلفة الدكتورة أسماء المويشير, كلمة هنأت الخريجات وخريجات الدفعة الأولى من برامج الماجستير في الجامعة، لافته إلى أن القرارات الملكية التي عززت من مكانة المرأة أتاحت لها المزيد من الإمكانات لكي تثبت قدرتها على ممارسة دورها في خدمة الدين والوطن، مقدمة شكرها للقيادة الحكيمة على ما توليه من دعم كبير وتمكين للمرأة .بعدها نقلت كلمة مسجلة لمعالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بهذه المناسبة, أعرب فيها عن اعتزازه بهذا اليوم الذي تنطلق بلادنا فيه نحو مستقبل واعد، ونهضة شاملة قائدها سلمان الحزم والعزم وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، في سبيل تحقيق الرؤية الطموحة للبلاد 2030 ، لتحقق للوطن والمواطنين اقتصاداً مزدهراً ووطناً طموحاً ومجتمعاً حيوياً .وقدم معالي مدير الجامعة, التهنئة للطالبات وأمهاتهن هذا الإنجاز الذي سبقه الجهد والصبر والطموح في تحصيل العلم والمعرفة، مستعرضاً عقب ذلك جملة المنجزات التي تحققت هذا العام، التي كان من أهمها بناء الخطة الاستراتيجية للجامعة على ضوء ما ورد في الرؤية الوطنية الطموحة، ومراجعة جميع الخطط الأكاديمية في الكليات وإعادة تقييمها بما يحقق أهداف الرؤية، كما أشار إلى اعتماد كلية طب الأسنان أكاديمياً لدى الهيئة الأوروبية لتعليم طب الأسنان، بكونها رابع كلية على مستوى المملكة، واعتماد الكلية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بكونها مركز تدريب للبورد السعودي، وكذلك حصول كلية الصيدلة على المركز الرابع في معرض ومؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا، وما حققته أيضاً كلية الطب في إجراء عمليات جراحية متقدمة ومعقدة تجرى لأول مرة على مستوى شمال المملكة، بالإضافة إلى منجزات أخرى تحققت لمختلف الكليات، مشيراً إلى القفزات التي تحققت في مجال الابتعاث، والنشر العلمي الموافق لأعلى المعايير العالمية، والمعامل المتطورة والمتنوعة التي تم توفيرها لتواكب العملية التعليمية .وأفاد الدكتور البشري, أن الجامعة ترجمت هذا الدعم الكبير الذي توفره الدولة لقطاع التعليم، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ورعاية للتعليم في البلاد، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, على رعايته حفلات التخرج بالجامعة، واهتمامه بشؤونها ودعمها، ولمعالي وزير التعليم لدعمه اللامحدود للجامعة.واختتم الحفل باستلام الطالبات المتفوقات وثائقهن من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات .// انتهى //19:41ت م