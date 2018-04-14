وصل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان إلى المنطقة الشرقية ،للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29 .وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن أحمد جعفر وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي.// يتبع //19:41ت م