الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسكسب فريق برشلونة نظيره فالنسيا بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهم اليوم على ملعب " كامب نو " ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل هدفي برشلونة لويس سواريز في الدقيقة 15، وصامويل أومتيتي في الدقيقة 51، فيما أحرز هدف فالنسيا الوحيد داني باريخو في الدقيقة 86.وبتلك النتيجة يواصل برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، ويتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 65 في المركز الثالث مؤقتًا.// انتهى //19:43ت م