الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس

نظمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أمس ، " كرنفال إخاء "، بحضور صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر، والمدير العام التنفيذي لـ"إخاء" همام بن ناصر بن جريّد والرئيس التنفيذي لمدارس الرواد إبراهيم التركي وعدداَ من قيادات "إخاء" والمدارس, وذلك في مدارس الرواد الأهلية بالرياض .

وكرمت سمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر عقب قص شريط انطلاق الكرنفال، وتجولها في الكرنفال، رعاة الكرنفال والجهات الحكومية المشاركة، كما شاركت في السحب على عدد من الجوائز، تلاها قدم المدير العام التنفيذي لـ"إخاء" درعاً تكريمياً من "إخاء" للأميرة نوف بنت عبدالرحمن لرعايتها وحضورها للكرنفال الأول لـ"إخاء" الذي يعود ريعه للأيتام، وخصص جزء منه لإقامة صدقة جارية للأبن المغفور له بإذن الله أحمد عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل أيام.

وشهد الكرنفال، الذي بدأت فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وامتدت حتى الساعة الحادية عشر مساءً، حضور عددا من الشخصيات الاجتماعية والمشاهير والأكاديميين ، وعددا كبيرا من الزوار الذي قضوا وقتهم في التنقل بين فعاليات الكرنفال المنوعة ما بين أنشطة رياضية وثقافية وحرفية وتطوعية، والعديد من المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة، وعربات الطعام (فود ترك)، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية التوعوية مثل الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر، وعربات التبرع بالدم، والكشف على سرطان الثدي.

وتسعى "إخاء" من خلال الكرنفال, إلى تعريف المجتمع بالفئة المستفيدة من خدماتها والبرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة، واستراتيجية "إخاء" 2020 التي تسعى من خلالها إلى تمكين الأيتام وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، بالإضافة إلى إشراك الأبناء والفتيات الأيتام في هذه الفعالية من خلال التطوع في التنظيم والأسر المنتجة وأصحاب المشروعات لعرض مشاريعهم، والتعريف بالحملة الإعلامية الرابعة التي تنفذها "إخاء" سنوياً بدايةً من شهر شعبان إلى نهاية شهر ذي الحجة.

بدوره، قدم المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء", شكره لسمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن على رعايتها وحضورها للكرنفال، مؤكداً أن سموها من الداعمين لـ"إخاء" وأحد سفرائها إلى المجتمع، ولكل من حضر من مشاهير رياضيين وإعلاميين وأكاديميين، مشيراً إلى أن هذا الكرنفال يقام ضمن المسؤولية المجتمعية التشاركية بين مؤسسة "إخاء" والقطاع الخاص ممثلاً في مدارس الرواد الأهلية، وبمشاركة عدداً من الجهات الحكومية كالدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر ووزارة الصحة ومدينة الملك فهد الطبية.

وأوضح ابن جريّد, أن "إخاء" تسعى من خلال هذا الكرنفال إلى تعريف المجتمع بـها وبرامجها وأنشطتها التي تقدمها لأبنائها وفتياتها الأيتام، وكذلك استراتيجية "إخاء" 2020 التي تركز على تمكين الأيتام وتحولهم من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية، مبيناً أن ذلك لن يتم إلا بدعم ومشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع، مبدياً سعادته بالحضور الكبير من الزوار لـ "كرنفال إخاء والأصداء التي حققها .

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