الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستغلب فريق تشيلسي على ساوثهامتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم على ملعب "سانت ماري" في إفتاح الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقتين 21 و60 عن طريق دوسان تاديتش، ويان بيدناريك، بعدها قلص أوليفييه جيرو الفارق لتشيلسي في الدقيقة 70، قبل أن يسجّل إيدن هازارد هدف التعادل بالدقيقة 75، ثم عاد جيرو وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 78.وارتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز 18 .// انتهى //19:58ت م