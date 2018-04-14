ووصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح ممثلاً لفخامة الرئيس الجزائري في أعمال القمة العربية الـ29 .وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية رئيس بعثة الشرف الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.كما وصل فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية للمشاركة في أعمال القمة العربية .وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بلبنان رئيس بعثة الشرف وليد بن عبدالله بخاري وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة الدكتور فوزي بن محمد كباره.//تبع//20:05ت م