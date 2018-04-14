كما وصل فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المنطقة الشرقية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 .وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس بعثة الشرف الدكتور هزاع بن زبن المطيري وسفير موريتانيا لدى المملكة حمادي ولد اميمو.// انتهى //20:32ت م