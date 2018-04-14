عمان 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات، في عمّان اليوم مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية الفريق روبير اشلي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //20:38ت م