الظهران 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأعرب فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، عن أمله أن تكون القمة العربية الـ 29 أساسًا يمكن البناء عليه لعودة التقارب العربي ، وتوحيد الصف .وقال فخامته في تصريح صحفي لدى وصوله الظهران مساء اليوم ليرأس وفد بلاده في أعمال القمة العربية " الانقسام ينعكس سلبًا علينا جميعًا ، ولابد من خطوة تتخذ لوضع حد لهذا التباعد الذي يهدد دولنا وشعوبنا وقد شهدنا عيّنة من نتائجه خلال السنوات الأخيرة " .وتطلع الرئيس عون إلى أن تشهد القمة العربية نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية - العربية ، إلى جانب معالجة الملفات الشائكة والدقيقة التي تلقي بثقلها على الدول والشعوب العربية ، معوّلًا على حكمة ووعي المسؤولين العرب لتخطي العوائق والوصول إلى شاطئ الأمان .وعبر الرئيس اللبناني عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها لأعمال القمة ، مؤكدًا حرص بلاده على انجاح أعمال القمة ، وأن تتوج بإجماع عربي وصوت واحد يخرج من المملكة إلى أنحاء العالم .// انتهى //20:38ت م