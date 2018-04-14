الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسحقق فريق الأهلي لكرة الطاولة بطولة الدوري السعودي الممتاز بعد تغلبه على نظيره الاتحاد في المباراة الختامية التي أقيمت اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة بنتيجة 3/1 .وعقب نهاية المباراة توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد ومدير مكتب الهيئة بجدة سعيد الغامدي الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في دوري ممتاز الشباب والناشئين ودوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز .// انتهى//20:40ت م