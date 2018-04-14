واشنطن 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم أنها قامت بعملية منسقة ومحددة لضربات استهدفت 3 منشآت في سوريا، وتم تحديد هذه الأهداف لتجنب وقوع ضحايا مدنيين، وكانت هذه العملية واسعة ودقيقة وناجحة.وقالت المتحدثة باسم "البنتاغون" دانا وايت في مؤتمر صحفي عن سوريا " إن العملية العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية المشتركة ضد النظام السوري، ضربت جميع الأهداف بنجاح"، مضيفة " نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، ولكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".// انتهى //21:47ت م