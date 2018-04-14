الكويت 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واساجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد لورانس سيلفرمان، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد مايكل دافنبورت، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الكويت سيباستيان ليسولنير.وتم خلال اللقاء بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يتصل بالعمليات العسكرية في سوريا والمناقشات الدائرة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.// انتهى //21:48ت م