الرباط 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأنقدت قوات تابعة للبحرية الملكية المغربية بعرض سواحل مدينة الدار البيضاء، مركباً شراعياً يرفع العلم الفرنسي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية.وأعلن بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية أن هذا التدخل جاء بعد تلقيها إنذاراً مساء أمس، وقامت على الفور بإرسال سفينة دورية إلى هذه المنطقة، مصحوبة بطائرة مروحية وصلت إلى عين المكان لإنقاذ الطاقم بأكمله وتقديم الإسعافات الضرورية له.// انتهى //21:49ت م