سياسي / الرئيس التونسي يلتقى الرئيس الفلسطيني
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
التقى فخامة الرئيس، الباجي قائد السبسي ، رئيس الجمهورية التونسية ، اليوم في مقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام ، فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية والوفد المرافق له.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والدولية.
كما تطرق اللقاء الى جدول أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.
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21:58ت م