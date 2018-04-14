الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس

التقى فخامة الرئيس، الباجي قائد السبسي ، رئيس الجمهورية التونسية ، اليوم في مقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام ، فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والدولية.

كما تطرق اللقاء الى جدول أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

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21:58ت م