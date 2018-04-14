شرم الشيخ 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، دعم المملكة العربية السعودية للمنظمة بشكل خاص، ودعمها لكافة مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام.وأوضح في حديث لوكالة الأنباء السعودية، أن هناك تعاون كبير بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومختلف المؤسسات والوزرات بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن المنظمة تقدم خدماتها لمعظم الوزارات والمؤسسات في الوطن العربي من بناء قدرات بشرية ومؤسسية ورعاية عدد من الجوائز العربية المعنية بالتميز الإداري وكذلك الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بالتنمية الادارية العربية.ونوه بحرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تقديم الاستشارات الإدارية للمؤسسات الحكومية بالمملكة، مبينًا أن المملكة تأتي بالمرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين والمستفيدين من خدمات المنظمة وفقاً لتقرير الإنجازات التي سيعرض على الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في هذا الشهر.واستعرض الدكتور القحطاني، الأنشطة والفاعليات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة خلال الفترة المقبلة لتسليط الضوء على أهمية الجوانب الإدارية، أبرزها المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في منتصف الشهر الجاري، ويشارك في تنظيمه وزارة الصحة والسكان المصرية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية.وشدد في الإطار ذاته، على أهمية المؤتمر كونه يناقش أهمية الحوكمة والأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية، في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة علمية، لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية، والسعي نحو تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي وإتاحتهما وتوافرهما، وإحداث نقلة نوعية في التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذين المجالين وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء هيئة أو شبكة عربية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية على المستوى العربي، وتشجيع الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في هذه القطاعات.وأشار إلى أن هناك مجموعة من الفاعليات واللقاءات المهنية التي تنفذها المنظمة سنويا هما اللقاء السنوي الذي يتم خلاله عرض أفضل التجارب الإدارية الناجحة وهو من ضمن الممارسات المتميزة للمنظمة التي تدعو الدول العربية لعرض أفضل تجارب إدارية ناجحة كي تستفيد الدول والمجتمعات العربية الأخرى من هذه التجارب، إضافة إلى الاجتماع السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري واجتماع سنوي لمدراء معاهد الإدارة وكذلك اجتماع الدائرة المستديرة.ونبه مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى وجود تحديات لدى الدول العربية التي تمر بظروف صعبه تمنعها من الاستفادة من خدمات المنظمة مثل اليمن والعراق وسوريا وليبيا، مؤكدًا أن موارد وامكانيات الدول تعتبر من أهم العوائق نتيجة لظروفها الراهنة.وقال الدكتور القحطاني: " هناك دول تستفيد من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشكل كبير منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام، وهناك دول ظروفها لا تسمح، ونحن نحاول الذهاب إلى كل العواصم العربية "، مشددًا على أن منظمة التنمية الإدارية هي لكل العرب ويجب أن تستفيد منها كل المؤسسات العربية.وشدد على أن مشروع التنمية الشاملة لا يتحقق إلا من خلال إصلاح وتطوير إداري جاد، مبينًا أن المنظمة تهتم بتطوير العنصر البشري وبناء قدراته وبناء المؤسسات وتقديم الدراسات الاستشارية التي تساعد هذه المؤسسات على تطوير أدائها من أجل إدارة فاعلة وكفؤة للموارد وبالتالي أداء متميز ومخرجات أفضل.// يتبع //22:22ت م