وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الاصلاح الإداري هو متطلب أساسي للتنمية، وقال: " إن التنمية الشاملة لن تحقق إلا بتنمية إدارية فاعلة وهذا بدوره يتطلب إصلاح إداري فاعل ومؤثر، وهي معادلة دولية معروفة، "لا تنمية شاملة ومستدامة إلا بتنمية إدارية فاعلة ".وأشار إلى أن المنظمة عندما تقدم الخدمات الاستشارية وحينما يطلب ذلك منا نقوم بعمل دراسة مبدئية لواقع المؤسسة ويتم تشخيص المشكلة من قبل متخصصين ثم عرض النتائج وما تحتاج إليه المؤسسة لحل المشكلة.وأعرب الدكتور القحطاني، عن قناعته بأن الفترة الحالية هي أفضل فرصة للتطوير الإيجابي من خلال التحول إلى الحكومة الإلكترونية أو الحكومة الذكية حسب إمكانات كل دولة وذلك لتحقيق مجموعة من المزايا منها الشفافية وسرعة الإنجاز ورضا المستفيد، مشيرًا إلى أن التحدي الكبير لتحقيق ذلك هو أن بعض الدول إمكاناتها لا تسمح بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية.ونصح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في التحول إلى العمل المؤسسي والتحول إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز ممارسات الحوكمة "المحاسبة والمساءلة والشفافية"، موضحًا أن من معوقات التحول للحكومة الإلكترونية هي الموارد التي تعتبر عامل أساسي.وقال: " يجب أن يكون التحول للحكومة الإلكترونية في إطار استراتيجية محددة المعالم قابلة أهدافها للقياس ورؤية واضحة وقناعة راسخة بالتنمية الإدارية وبالتطوير الإداري للمؤسسات الحكومية وللعاملين فيها وكذلك القناعة بأهمية خدمة المواطن والمستفيد"، مضيفا: "أحيانا يكون عندك موارد وقد لا يكون لديك تصور واضح في كيفية الاستفادة منها".وأوضح الدكتور القحطاني، أن هناك مجموعة من الإصدارات التي تصدرها المنظمة حول الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الإدارية منها المجلة العربية للإدارة ومجلة الإدارة العامة الأمريكية في نسختها العربية، إلى جانب مجموعة من الدراسات والبحوث في مجالات التنمية الإدارية وبناء المؤسسات، ورسائل الدكتوراه في الوطن العربي في كل المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وقال: "نحن نحاول أن نساهم مع باقية المؤسسات العربية الأخرى في تقديم الدراسات المناسبة سواء من خلال مجلات أو إصدارات أو الفعاليات التي تقدم للمواطن العربي".وأكد الدكتور القحطاني، أن المنظمة تسعى دائما إلى توفير منصة حوار ونقاش حول القضايا والتحديات ذات صلة بالتنمية الإدارية يتم من خلالها إصدار التوصيات المناسبة من قبل الخبراء والباحثين المتخصصين وتقديمها للمؤسسات والوزرات المعنية، وأن هذا الحراك الفكري يعمق التصور لدى المسئولين الذين يحضرون هذه الفعاليات والمؤتمرات أو يؤكد قناعة معينة أو يلغي تصور أو قناعة معينة.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن العالم العربي مليء بالتجارب الإدارية الناجحة، مشددًا على وجود خبراء عرب لديهم كفاءة عالية في العمل الإداري.وأبان الدكتور القحطاني، أن المنظمة تعمل بالتمويل الذاتي منذ عام 2000 حيث يمثل التمويل الذاتي نسبة 80 بالمئة ومساهمات الدول العربية نحو 20 بالمئة، وأن المنظمة تمثل الوزرات العربية ذات العلاقة بالخدمة المدنية، وتساهم في تعزيز التنمية الإدارية وإلى رفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات العربية سعيًا في تحقيق تنمية إدارية عربية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.وخلص الدكتور القحطاني إلى القول: "لدينا خطة سنوية وموازنة لكل عامين نضع فيها المستهدفات ويتم عادة تحقيق ما نسبته 95 بالمئة من الأهداف المعتمدة".وبشأن القمة العربية التي تستضيفها المملكة حالياً، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن القمة العربية تحتضنها المملكة العربية السعودية إنطلاقاً من اهتمام حكومة المملكة بالقضايا العربية وبالشأن العربي وما يتطلبه دورها القيادي من دعم مستمر لمنظومة العمل العربي المشترك.وأضاف أن هذه القمة تأتي في ظل ظرف عربي الجميع يدرك حساسيته وخطورته ولعل هذا الاجتماع للقادة العرب يعزز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن المواطن العربي يطمح في أن يرى القيادات العربية وقد اجتمعت على رؤية واضحة واستراتيجية واحدة للعمل العربي المشترك.واختتم بالقول: "نحن مقتنعون بأن هذه القمة العربية ستحقق أهدافها لما تجده من دعم ورعاية كريمة من قيادة المملكة العربية السعودية".// انتهى //22:23ت م