سياسي / مسؤول يمني : سنحكم السيطرة على 90 في المائة من الأراضي اليمنية ‏باستكمال تحرير البيضاء

السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
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عدن 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن ‏محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من مليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90 في المائة ‏من الأراضي في اليمن.‏
وأكد الفريق المقدشي خلال اجتماع له بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء إن ‏تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيسهم تحريرها في تحرير ‏محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.‏
وزار مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، منطقة قانية التي تم تحريرها مؤخراً ‏مطلعاً على العمليات العسكرية الجارية هناك، مشدداً على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد ‏الصفوف وبذل المزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر المؤزر.
وثمن الفريق المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جهود دول التحالف العربي ‏الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار ‏اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.‏
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22:34ت م