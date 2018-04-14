الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسالتقى فخامة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، اليوم، بمقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام، فخامة الرئيس فائز مصطفى فوزي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي .وبحث الرئيسان الأوضاع في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، و مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، وجدول أعمال القمة العربية الـ 29.// انتهى //22:48ت م