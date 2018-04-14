سياسي / الرئيس المصري يلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي
السبت 1439/7/28 هـ الموافق 2018/04/14 م واس
الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
التقى فخامة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، اليوم، بمقر إقامته بقصر الخليج بمدينة الدمام، فخامة الرئيس فائز مصطفى فوزي السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي .
وبحث الرئيسان الأوضاع في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، و مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، وجدول أعمال القمة العربية الـ 29.
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22:48ت م