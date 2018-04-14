الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسوافق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على قبول الاستقالة التي تقدم بها سمو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.وقد أصدر معاليه قرارًا بتكليف ماجد بن عايض النفيعي برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد، وتعيين عبدالله بترجي نائبا له ، على أن يقوم بتشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.وأكد آل الشيخ حرصه على تقديم كل الدعم لإدارة النادي في المرحلة المقبلة وبما يحقق تطلعات وآمال جماهير الأهلي بصفة خاصة والكورة السعودية بصورة عامة.// انتهى //22:49ت م