الظهران 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسبحث رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمى مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج آخر تطورات الأوضاع الليبية ، وذلك خلال لقاءهما مساء اليوم بمدينة الظهران عشية مشاركتهما في القمة العربية التاسعة والعشرين .وصرح الدكتور مشعل بن فهم السلمى، "أنه أكد خلال اللقاء على دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام ويحفظ وحدة وسيادة ليبيا ".وأضاف في بيان له " أنه عبر عن استعداد البرلمان العربي الكامل لدعم العملية السياسية في دولة ليبيا".// انتهى //23:01ت م