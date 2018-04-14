الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ اللاعب طلال الطويرب بكأس البطولة الفردية الأولى للكبار والميدالية الذهبية واللاعب أحمد أبو الريش بكأس البطولة الفردية الأولى للشباب والميدالية الذهبية التي اختتمت منافساتها اليوم على صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض .وحصل اللاعب ياسر أبو الريش على الميدالية الفضية وجائزة المركز الثاني، وحاز اللاعب عادل البارقي على الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث في منافسات الكبار ، وعلى مستوى الشباب حقق اللاعب أحمد أبو الريش الميدالية الذهبية والمركز الأول وجائزة مالية ، فيما حل في المركز الثاني اللاعب عبدالرحمن الخليوي وحاز على الميدالية الفضية وجائزة مالية ، وحصل على المركز الثالث اللاعب ساري الجزائري وحاز على الميدالية البرونزية .وأشاد آل الشيخ بالمستوى الفني الذي ظهرت به منافسات البطولة بشكل عام وبالمردود الفني للاعبين الذين ظهروا بمستوى رائع على كافة المستويات .وأضاف : البطولة أفرزت مواهب شابة تبشر بمستقبل أفضل للبولينج في السعودية وتساهم في توسيع قاعدة الممارسين لها بشكل مميز مما يساعد المنتخبات مستقبلاً بالحفاظ على توهجها ولذلك تكون المحصلة مواصلة تنفيذ الاتحاد لبرامجه وخططه التي وضعت لتحقيقها مرحلياً .// انتهى//23:17ت م