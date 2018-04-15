الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسأصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعفاء رئيس نادي الوحدة محمد أحمد طيب من منصبه .كما أصدر معاليه قرارًا بتكليف حاتم خيمي برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد ، على أن يقوم بتشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.// انتهى//00:15ت م