رياضي / رئيس مجلس هيئة الرياضة يصدر قراراً بتكليف حاتم خيمي رئيساً لنادي الوحدة لمدة موسم رياضي واحد
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قرارًا بإعفاء رئيس نادي الوحدة محمد أحمد طيب من منصبه .
كما أصدر معاليه قرارًا بتكليف حاتم خيمي برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد ، على أن يقوم بتشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.
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