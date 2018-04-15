الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستوج مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم جدة صديق يوسف خوجة الفارس عبدالله الغامدي والجواد "سراتوجا "بكأس وزارة التعليم جولة جدة التي أقيمت اليوم في جدة، وحل في المركز الثاني الفارس مشعل الحربي والفرس "دايموند"، وجاء ثالثاً الفارس وليد الغامدي والفرس "سينيتا ".وتوج مساعد المدير العام لوزارة التعليم بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام الفارس ناصر الشواف على صهوة الفرس "اليجانس " بلقب كأس وزارة التعليم لجولة الرياض التي أقيمت منافساتها على ميدان مدرسة الفروسية في الرياض ، وحل الفارس الأولمبي خالد العيد والفرس "أينا " في المركز الثاني، وجاء الفارس عبدالعزيز العيد على حصانه " روبن" في المركز الثالث.//انتهى //00:19ت م