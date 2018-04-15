الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسانضمت طائرة ايرباص جديدة من طراز A320 إلى اسطول الخطوط السعودية الذي يشهد حاليا تنفيذ أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخه، وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ويهدف إلى تحديث أسطول "السعودية" وزيادته إلى (200) طائرة حديثة بنهاية عام 2020م .الطائرة الجديدة التي رفعت عدد طائرات الأسطول إلى (147) طائرة كانت قد وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليلة الأربعاء 11 ابريل بعد أن غادرت مطار مصنع شركة ايرباص في تولوز بفرنسا في رحلة خاصة رقمها (9034) بقيادة الكابتن حسام الحفني ومساعد طيار محمد أحمد نظيف واستغرقت الرحلة (5) ساعات و (41) دقيقة .وتبلغ السعة المقعدية لطائرة A320 (144) مقعدًا ، (12) منها لدرجة الأعمال و (132) مقعداً لدرجة الضيافة ، وتتميز الطائرة بالكفاءة التشغيلية العالية ومتطلبات الراحة وأحدث التقنيات بما يحقق للضيوف مستوىً متقدماً من الخدمة والرفاهية ، وتم إجراء تحديث لمقصورة ومقاعد الطائرة لتتميز بتصميم عصري حديث روعي فيها أعلى معايير الراحة .ويدعم صول الطائرة الجديدة وانضمامها إلى أسطول "السعودية" المتنامي ، الخطط التشغيلية من خلال زيادة الرحلات والسعة المقعدية على شبكة الرحلات الداخلية والتوسع في التشغيل على القطاع الدولي عبر الوصول إلى وجهات جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات المقدمة للضيوف من خلال ما تتميز به الطائرات الجديدة من إمكانات ومواصفات حديثة ، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة .الطائرة الجديدة (HZAS74) تُعد الطائرة (47) من طراز إيرباص A320 ، ومن المنتظر استلام (9) طائرات أخرى من هذا الطراز ليكتمل بذلك استلام (30) طائرة تم توقيع اتفاقية الاستحواذ عليها صيف عام 2015م إلى جانب (20) طائرة من طراز A330 الإقليمية عريضة البدن التي اكتمل استلامها منتصف ديسمبر 2016م ، كما تم توقيع اتفاقيات أخرى للاستحواذ على (63) طائرة جديدة، منها (15) طائرة من طراز (777-300ER) و (13) طائرة من طراز بوينج B787 و (35) طائرة من الجيل الجديد من طائرات (A320neo)، وقد تم استلام كامل طائرات B777 وعدد من طائرات B787 وسيتم البدء في استلام طائرات ايرباص A320neo اعتبارا من العام المقبل 2019م .يذكر أن الخطوط السعودية قد أكملت توطين وظائف مساعد الطيار لطائرات A320 بنسبة 100% ، ويتلقى (114) متدربا مرحلة التدريب المتقدم في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، كما تجري جدولة (172) متدربا خلال الفترة المقبلة تم إنهاء اجراءات قبولهم ، فيما يتواجد (532) مبتعثا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة علوم الطيران في أرقى الجامعات وأكاديميات الطيران على مستوى العام مما سيرفع نسبة السعودة لوطائف الطيارين ومساعدي الطيار خلال السنتين القادمتين بنسب غير مسبوقة .وبوصول الطائرة الجديدة يرتفع عدد طائرات أسطول الناقل الوطني (147) طائرة من بينها (12) طائرة من طراز بوينج (B787) و (41) طائرة من طراز (B777) و(32) طائرة من طراز ايرباص (A330-300) و (47) طائرة من طراز (A320) و (15) طائرة من طراز (A321) .// انتهى //00:22ت م