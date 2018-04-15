الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واستوج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف بن بندر التمياط فريق درجة البراعم بنادي الهلال بكأس المهرجان النهائي للاتحاد السعودي لكرة القدم للبراعم ، وذلك بعد فوزه على نظيره الإتفاق بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وكانت لقاءات الدور نصف النهائي قد انتهت بتغلب الهلال على الفتح بهدفين دون مقابل ، وفوز الإتفاق على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين " ركلات الترجيح " .// انتهى//00:38ت م