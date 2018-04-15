رياضي/ الهلال يتوّج بكأس المهرجان النهائي للاتحاد السعودي لكرة القدم للبراعم
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الرياض 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واس
توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف بن بندر التمياط فريق درجة البراعم بنادي الهلال بكأس المهرجان النهائي للاتحاد السعودي لكرة القدم للبراعم ، وذلك بعد فوزه على نظيره الإتفاق بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .
وكانت لقاءات الدور نصف النهائي قد انتهت بتغلب الهلال على الفتح بهدفين دون مقابل ، وفوز الإتفاق على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفين " ركلات الترجيح " .
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