الدمام 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسالتقى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اليوم، بمقر إقامته بقصر الخليج بالدمام، نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.وبحث الجانبان آخر المستجدات في منطقة الشرق الاوسط، خاصة القضية الفلسطينية، والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.وجدد الرئيس الفلسطيني على رؤيته التي طرحها في مجلس الأمن حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة لرعاية عملية السلام وصولا الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.حضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى المملكة بسام الأغا.// انتهى//00:39ت م