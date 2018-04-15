نيويورك 28 رجب 1439 هـ الموافق 14 أبريل 2018 م واسرفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار أعدته روسيا اليوم للتنديد بالضربة العسكرية على سورية.وعارضت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا وبولندا والكويت وكوت ديفوار المشروع، فيما امتنعت كازخستان والبيرو وأثيوبيا وغينيا الاستوائية عن التصويت، بينما أيدت روسيا وبوليفيا والصين القرار.ويحتاج أي مشروع قرار يصدر من مجلس الأمن تأييد تسعة أعضاء دون استخدام حق النقض الفيتو من الدول دائمة العضوية.// انتهى //04:17ت م