الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء هنغاريا المنتخبخادم الحرمين يترأس القمة اليوم.. والقادة العرب يصلون إلى المملكةخادم الحرمين يرعى ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» في المنطقة الشرقية.. غداًولي العهد هنّأ فيكتور أوربان ببرقيةأمير الرياض يفتتح ملتقى الاستقدام الأكبر في الشرق الأوسطأمير الشرقية: الزيارة الملكية تؤصل للتلاحم بين القيادة والشعبخالد بن سلمان: الضربات العسكرية رسالة مهمة إلى الأسد وإيرانالمملكة تؤيد العمليات العسكرية للتحالف الثلاثي في سوريةمركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للاجئين السوريين في لبنان.. والتمور في تعز اليمنية«مجلس التعاون» يؤيد الضربة ضد النظام السوريعباس: المملكة تقوم بدور محوري ومهم في محاربة الإرهابالرئيس اللبناني: نتطلع لنقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية - العربيةسيالة: القمة العربية نقطة ارتكاز في طريق التحرك العربي«الشرعية»: إيران تصنّع وتهرّب طائرات «درون» للانقلابيينسيناء: مقتل 8 عسكريين و14 إرهابياًضربات الفجر تقلم نظام «الكيميائي»تأييد دولي للضربة الثلاثية.. القصاص لدوماماكرون يبحث الضربات العسكرية مع ترمب ومايغوتيريس يدعو إلى تحقيق حول مواجهات غزةفشل روسي في مجلس الأمن.. وانفجار بقاعدة إيرانية في حلب«العفو الدولية»: إيران تنفذ 51 % من الإعدامات في العالم// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت