الصحف السعودية
الأحد 1439/7/29 هـ الموافق 2018/04/15 م واس
الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ رئيس وزراء هنغاريا المنتخب
خادم الحرمين يترأس القمة اليوم.. والقادة العرب يصلون إلى المملكة
خادم الحرمين يرعى ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» في المنطقة الشرقية.. غداً
ولي العهد هنّأ فيكتور أوربان ببرقية
أمير الرياض يفتتح ملتقى الاستقدام الأكبر في الشرق الأوسط
أمير الشرقية: الزيارة الملكية تؤصل للتلاحم بين القيادة والشعب
خالد بن سلمان: الضربات العسكرية رسالة مهمة إلى الأسد وإيران
المملكة تؤيد العمليات العسكرية للتحالف الثلاثي في سورية
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للاجئين السوريين في لبنان.. والتمور في تعز اليمنية
«مجلس التعاون» يؤيد الضربة ضد النظام السوري
عباس: المملكة تقوم بدور محوري ومهم في محاربة الإرهاب
الرئيس اللبناني: نتطلع لنقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية - العربية
سيالة: القمة العربية نقطة ارتكاز في طريق التحرك العربي
«الشرعية»: إيران تصنّع وتهرّب طائرات «درون» للانقلابيين
سيناء: مقتل 8 عسكريين و14 إرهابياً
ضربات الفجر تقلم نظام «الكيميائي»
تأييد دولي للضربة الثلاثية.. القصاص لدوما
ماكرون يبحث الضربات العسكرية مع ترمب وماي
غوتيريس يدعو إلى تحقيق حول مواجهات غزة
فشل روسي في مجلس الأمن.. وانفجار بقاعدة إيرانية في حلب
«العفو الدولية»: إيران تنفذ 51 % من الإعدامات في العالم
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