وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (أولويات العرب): تتوجه الأنظار اليوم صوب مدينة الظهران حيث يلتقي القادة العرب وأمامهم العديد من الملفات المهمة التي لا يمكن الرهان كثيراً على عامل الوقت لتسويتها أو التعامل معها كقضايا فرعية يمكن تأجيل البت فيها.وأضافت: في مقدمة هذه الملفات تأتي القضية الفلسطينية والتي شهدت تطورات مخيبة للآمال خاصة فيما يتعلق بالقدس العربية، إضافة إلى الأوضاع في سورية واليمن البلدين اللذين يمثلان حالتين من حالات متعددة للتدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهو ما يمثل اختراقاً مباشراً للأمن القومي العربي وانقلاباً على أي مشروع للعمل المشترك الذي سعى العرب وعلى مدى 73 عاماً إلى وضعه في المسار الصحيح.ورأت أنه من هنا يمثل الموقف العربي الحازم في وجه إيران والعمل الجاد على قطع جميع الطرق أمامها أولوية تتعلق بمفهوم الأمن والاستقرار كأساس يُبنى عليه أي مشروع قومي مشترك.وأردفت بالقول: في الحالة العربية الراهنة التي تشهد تدهوراً غير مسبوق على الصعيد الأمني تأتي أهمية قمة الظهران التي يجب أن تخرج بصيغة موحدة للتصدي للخطر المتمثل في السياسات العدائية الإيرانية، إضافة إلى تفعيل جميع المشروعات المتعلقة بحماية الأمن والاستقرار للدول العربية بعيداً عن تحالفات غير مأمونة العواقب مع قوى إقليمية تعمل لخدمة مصالحها على حساب المواطن العربي في تلك الدول التي اختارت الاستقواء بالأجنبي وجعلته متحكماً في مصيرها ومستقبل شعوبها.واختتمت بالقول: رغم الوضع المتردي الذي تعيشه عدد من الدول العربية إلا أن هناك بصيص أمل في وجود وعي عربي أكثر إدراكاً لحساسية المرحلة وقدرة أكبر على التعامل معها بشكل جماعي يهدف إلى الخروج من هذا الواقع إلى آفاق يتطلع فيها المواطن العربي من المحيط إلى الخليج إلى تنمية مستدامة تضمن مستقبلاً مشرقاً له وللأجيال القادمة من بعده.// انتهى //06:03 ت م 03:03جمت