الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسحصدت موهوبات الوطن ميداليتين فضيتين وبرونزية في الأولمبياد الأوروبي للبنات المقام في مدينة فلورانس الإيطالية خلال الفترة من 23 إلى 29 رجب 1439هــ، بمشاركة 195 طالبة من 51 دولة، حيث حققت طالبات المملكة المركز الـ 22.وكانت المملكة العربية السعودية، قد شاركت في الأولمبياد الأوروبي للبنات، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، ونافست المملكة على جوائز وميداليات الأولمبياد الأوروبي للبنات بفريق مكون من 4 طالبات، في دورة المسابقة هذا العام.ووصل عدد الدول المشاركة إلى 51 دولة 36 دولة أوروبية و 15 دولة من خارج أوروبا، فيما وصل عدد الطالبات إلى 195 طالبة 137 من أوروبا، و58 طالبة من خارجها.وضم فريق المملكة كلاً من: الطالبة ريناد يحيى ابو الجمال من مدارس دار الفكر الأهلية بجدة، والطالبة جود توفيق صالح "السنة التحضيرية بكلية ينبع الصناعية"، والطالبة ثناء خالد الحيدري "الثانوية الثانية بينبع"، والطالبة غدير محمد داغستاني "دار الرواد النموذجية للبنات بجدة".وحققت الطالبتين جود توفيق صالح، وثناء خالد الحيدري، ميداليتين فضيتين، وحققت الطالبة ريناد يحيى أبو الجمال الميدالية البرونزية.ويعد الأولمبياد الأوروبي للبنات للرياضيات EGMO أكبر مسابقة سنوية للبنات في الرياضيات على مستوى العالم، وتشارك فيها معظم دول أوروبا، إضافة إلى بعض الدول من خارج أوروبا؛ مثلك الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، والبرازيل، والهند، وتنظم إيطاليا النسخة التاسعة من المسابقة في مدينة فلورنسا.وأكد معالي الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن الإنجاز الذي تحقق هو تتويج جديد لوطننا على أيدي بناته الموهوبات، حيث تمكنت موهوبات المملكة من التغلب على دول عريقة في الرياضيات؛ مثل: تركيا، وهولندا، وألمانيا، واليونان، وإسبانيا، حيث حققت بناتنا المركز 22 من بين 51 دولة في الأولمبياد، مشيراً إلى أن هذه النتيجة إنجاز جديد للمملكة في هذا الكرنفال العلمي الكبير.وقال الدكتور المتحمي: إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما يوليانه لموهوبي وموهوبات الوطن من عناية ورعاية، إذ إن ولي العهد في تصريحه مؤخراً وضع نظرة طموحة أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية ما بين الـ 20 إلى 30 دولة الأولى في جودته على مستوى العالم، وهذا الإنجاز يأتي في سياق تحقيق هذه الرؤية الطموحة.وبيّن معالي الدكتور المتحمي أن ما تحقق هو خطوة من خطوات كثيرة لأبناء وبنات الوطن نحو منصات التتويج ورفع اسم بلادنا عالياً، وهو خطوة أيضاً في سبيل تسلّم أبناء وبنات الوطن مِشعل البناء والتميز وفقاً لمتطلبات رؤية بلادنا المستقبلية 2030، التي تحث أبناءنا وبناتنا على الإبداع والابتكار وبناء مستقبل متطور لمملكتنا الغالية.وأوضح معالي الأمين العام أن الفريق المشارك في الأولمبياد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة بهدف تطوير مهاراتهم العلمية، لافتاً إلى أن ترشيح الطالبات للمشاركة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات جاء بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعد من المشاركات التجريبية للمملكة على طريق الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات 2018م.يذكر أن المملكة شاركت في هذه المسابقة في العام 2012 في دولة بريطانيا بفريق مكون من 3 طالبات، حققن خلال هذه المشاركة ميدالية برونزية، وفي العام 2014م شاركت المملكة بفريق مكون من 4 طالبات في دولة تركيا، ولم يتم تحقيق أي إنجاز خلال هذا العام، وفي العام 2015م شاركت المملكة في دولة بيلاروسيا بفريق مكون من 4 طالبات، حققن خلال هذه المشاركة ميدالية برونزية وشهادتي تقدير، وفي العام 2016م في دولة رومانيا، حققت المملكة من خلال فريقها المشارك في هذه المسابقة الميدالية الذهبية وميداليتين برونيتين من ضمن 39 دولة مشاركة في المسابقة.وفي العام الماضي 2017م حقق الفريق السعودي المشارك من الطالبات في هذه المسابقة، والمكون من 4 طالبات ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، ميدالية برونزية، وشهادة تقدير، وتعد هذه الإنجازات هي الأعلى لفريق المملكة المشارك في هذه المسابقة منذ استحداث المسابقة في العام 2012م.// انتهى //08:58ت م