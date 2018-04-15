الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أول ملتقى لمنظمي الرحلات بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالتزامن مع إطلاق أعمال ملتقى السفر والاستثمار السياحي مطلع الأسبوع الماضي، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعدداً من أعضاء مجلس ادارة الجمعية من منظمي الرحلات في المملكة.وتحدث الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال استعراض جدول أعمال الملتقى الأول لمنظمي الرحلات، عن الفرص الكبيرة التي وفرتها الدولة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة الرامية للنهوض بهذا القطاع وتنميته.واعـد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، الفترة القادمة لأعمال الجمعية قد تشكل تحدياً كبيراً أمام أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة وهم يسيرون لتحقيق أهداف الجمعية وانطلاقها بالشكل الصحيح.من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة متعب المحمود، خلال أعمال الملتقى الذي حضره أعضاء مجلس ادارة الجمعية، ودور الجمعية وأهميتها في تحقيق الأهداف التي تخدم الاعضاء من منظمي الرحلات، ومعرفة المعوقات التي تحد من عمل المنظمين والتعامل معها وفق الامكانيات المتاحة التي تضمن بشكل كبير دعم وتنمية قطاع منظمي الرحلات وبمعايير عالية المستوى.إلى جانبه، عبر المدير التنفيذي للجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني العثيم، عن امتنانه لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد لحضور الملتقى الأول لمنظمي الرحلات في المملكة، مؤكداً على الدور الكبير لأعضاء الجمعية في استغلال الفرص المتاحة ومواجهة التحديات القادمة في مسيرة الجمعية واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على رأسها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 312 بتاريخ 1435/7/27هـ، جاء بالموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وتكليف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتشكيلأول مجلس إدارة لها، على أن يكون أعضاؤه من الممارسين للنشاط والذين رخصت لهم الهيئة، ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالقطاع، وذلك لمواكبة النمو المتزايد والسريع لقطاع السفر والسياحة في المملكة.// انتهى //09:22ت م