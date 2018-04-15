تبوك 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً, حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية, وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري.وأوضح عميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري, أن كلية الغد تتشرف بقدوم ورعاية سمو أمير منطقة تبوك كعادته حفل تخريج دفعه جديده من طلاب وطالبات الكلية وعددهم 165 طالباً وطالبة في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية بعد أن حققوا بفضل من الله أسمى غايات هذا الوطن ليكونوا لبنة في رؤيا الوطن 2030 التي تؤسس لمستقبل مجيد.وعد الدكتور المطيري, هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات إلاّ واحدة مما تقدمه كليات الغد الدولية في مختلف المناطق, مقدما الشكر باسم منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات سمو أمير منطقه تبوك لرعايته لهذا الحفل واهتمام سموه المتواصل بمنجزات الكلية.// انتهى //09:25ت م