نجران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنفذت لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بمحافظة حبونا منطقة نجران, أمس, الدورة النسائية لأساسيات اللغة الانجليزية, وذلك بمقر اللجنة بالمحافظة.وتهدف الدورة التي تستمر شهر إلى تنمية مهارات المستفيدات في مادة اللغة الإنجليزية, وتحسين مستواهن المعرفي والثقافي, و تعلم القواعد والمفردات الجديدة والمستخدمة في الحياة اليومية, وتأتي الدورة ضمن أنشطة وبرامج اللجنة لهذا العام.// انتهى //10:04ت م