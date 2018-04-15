الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يقيم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم يوم الخميس المقبل، حفل "جائزة قياس للتميز " في دورته السادسة لتكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمدارس المتميزة في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الثانوية العامة واختبار القدرات العامة للجامعين، وذلك في فندق المريديان بمدينة الخبر.وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميز وإبراز المتميزين محليًّا وعالميًّا، وتعزيز دور المركز محليًّا وعالميًّا في المجالات العلمية والاجتماعية، ونشر ثقافة القياس في المجتمع، حيث أن جائزة قياس للتميز العلمي تعـد جـائزة سنويـة يمنحـها المركز لعـشرة طلاب، وعـشر طالـبات مـن خريـجي الثــــانوية "بقسميها العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية"، الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصـيلي اللـذين أجراهما المركز في العام السـابق لتاريخ الجـائزة، وفـق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين، وعدد الطلاب والطالبات الفائزين بالجائزة عشرون فائزًا 10 طلاب، و 10 طالبات، وقيمة الجائزة 10,000 لكل فائز، إضافة إلى ميدالية وشهادة تميز.كما سيتم خلال الحفل تقديم جائزة قياس للتميز العلمي للجامعيين، وتكريم المدارس المتميزة، وهي جائزة سنوية تمنح للمدارس الخمس الاُول للبنين والخمس الاُول للبنات وفق الضوابط والمعايير، وترتيب المدارس يكون على أساس أداء طلابها في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ الجائزة.يأتي هذا التكريم انطلاقًا من مسؤولية المركز الوطني للقياس المهنية والاجتماعية، ورسالته في الإسهام في تحقيق المؤسسات التعليمية وظيفتها المنشودة في النهوض بالتنمية في المملكة العربية السعودية نحو مجتمع المعرفة، ورغبةً منه في تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبارات التي يقدمها، وتشجيع المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تربوية وتعليمية تسهم في الريادة والتميز، وتشجيع الباحثين ومراكز البحوث، إضافة إلى توطيد مهمته وإذكاء روح المنافسة الشريفة في مجالات التميز العلمي، وانطلاقًا من ذلك كله عمد مركز "قياس" إلى إنشاء جائزة تسمى "جائزة قياس للتميز"، مبنية على أسس ومعايير علمية على غرار الجوائز العالمية، وتحاكي مثيلاتها في الأهداف.// انتهى //10:05ت م