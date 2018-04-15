بلجراد 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسبدأ اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية في مونتنيجرو ( الجبل الأسود )، وهو ما يمثل عودة الرئيس الأسبق ميلو ديوكانوفيتش.ويعتبر ديوكانوفيتش /56 عامًا/ المرشح الأوفر حظًا، وأظهر استطلاع حديث للرأي أنه قد يحقق هذا الإنجاز بالفعل في الجولة الأولى عبر فوزه بأكثر من نصف الأصوات.وشغل ديوكانوفيتش منصب رئيس الدولة لولاية كما شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات منذ توليه المنصب للمرة الأولى في عام 1991.// انتهى //10:06ت م