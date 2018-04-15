الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , الثلاثاء القادم , حفل تخريج 10146 خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون الدفعة السابعة والخمسين من طلاب جامعة الملك سعود , وذلك بالإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية .وقال معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن هذه المناسبة التي يعيش فيها الطالب لحظة إنهاء دراسته في الجامعة وتخرجه منها، لينطلق إلى أفاق أرحب لهي لحظات تملؤها مشاعر الفرحة، ولعل من أبرز أهداف احتفالية التخرّج هذه, تكريم الطلبة المتفوقين الذين تفخر بهم الجامعة، لأنهم هم القادرون مع زملائهم على المضي قدماً بإذن الله لصناعة مستقبل هذا الوطن الذي تتّشح فيه راية التطور والنماء في رؤية (2030) , إذ يراهن وطنهم على قدرتهم على إحداث أثر إيجابي في مواقعهم التي يخدمون فيها وطنهم أينما حطت بهم ركابهم شأنهم في ذلك شأن جميع أبنائنا الخريجين في الجامعات السعودية كافة ".وأضاف معاليه : " يأتي الحفل اليوم ليكون إكمالاً للحقوق التي تعتني بها الجامعة لأبنائها الطلاب التي أتت من خلال ما توفر بحمد الله لهؤلاء الشباب، من الدعم المتواصل والعطاء السخي من قيادتنا الرشيدة وذلك لرعاية الطلاب وتشجيعهم علمياً وبحثياً ".ووتابع معاليه قائلاً :" جامعة الملك سعود إذ ترعى هذه الاحتفالية وتعيش مع أبنائها هذه اللحظات التي كانت معهم فيها منذ التحاقهم بها إلى حين تخرجهم منها لتشعر بمعاني الغبطة والاعتزاز ونحن نراهم يحصلون على الدرجات العليا ويحصدون مراتب الشرف والتشريف ليمضوا في هذه الحياة بخطى واثقة ويحق لهم ذلك فهم خريجو هذه الجامعة العريقة .. وباسمي شخصياً وباسم الجامعة، أتمنى لهم مستقبلاً واعداً ومشرقاً، مصحوباً بتوفيق الله تعالى وإعانته".وأعرب الدكتور بدران العمر في ختام تصريحه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على تشريفه ورعايته الحفل ، مؤكداً أن هذه الرعاية دلالة كافية على مواقفه الداعمة والمساندة للجامعة ومنسوبيها , سائلاً الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على البلاد أمنها واستقرارها .// انتهى //10:32ت م