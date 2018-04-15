الرياض 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساكتملت اليوم، مغادرة ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي نفذته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي، والمعالم التاريخية في المدينتين المقدستين، وفي إطار برامج نوعية وخدمات متميزة قدمتها اللجان العاملة في البرنامج، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.وبلغ عدد المستضافين في هذه المجموعة 178 معتمراً ومعتمرة من المستضافين الذين قدموا من 15 دولة أوربية هي: المملكة المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، وهولندا، والمجر، والنمسا، وبلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وإيطاليا، والبرتغال، وفنلندا، والدنمارك، واليونان، الذين باستضافتهم يكون البرنامج قد استضاف 2600 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم منذ انطلاقة قبل ثلاث سنوات.وكان في وداع الضيوف لدى مغادرتهم مقر إقامتهم في مكة المكرمة، مساعد الأمين العام للبرنامج يوسف بن إبراهيم الحميد، ورئيس اللجان العاملة منصور بن عبدالله الهدباء، وعدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج.وابتهل الضيوف إلى المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما، جزاء خدمتهما الإسلام والمسلمين، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، منوهين بالخدمات النوعية، والجهود الكبيرة التي قدمتها اللجان العاملة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفي مقدمتهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على البرنامج، وجميع من أسهم في ترتيب البرنامج، سائلين الله ــ عز وجل ــ أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.// انتهى //10:33ت م