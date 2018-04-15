نجران 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الأمير مشعل بن عبدالله للاحتياجات الخاصة بنجران "شمعة أمل" أمس, برنامجاً مهنياً لمستفيدات الجمعية وذلك بمقر الكلية.وتضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل مختلفة في كل من الديكوباج, والبديكير, والمنيكير, وتسريح الشعر والتجميل.يذكر أن البرنامج يأتـي ضمن أنشطة الكلية المجتمعية, وفي إطار مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دورهم، إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في خدمة هذه الفئة الغالية.// انتهى //10:34ت م