الخرطوم 29 رجب 1439 هـ الموافق 15 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مترئساً وفد السودان المشارك في القمة العربية العادية 29 لجامعة الدول العربية على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات التي تبدأ أعمالها اليوم.وأشارت الصحف إلى تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسودان من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية تهرب المخدرات والسموم بولايات النيل الأزرق وشرق وشمال دارفور.وعرجت على شن قوات الجيش الوطني اليمني بغطاء جوي من التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في قانية، وتمكنت من تحرير مواقع جبلية عديدة في المنطقة الاستراتيجية على الحدود مع محافظة مأرب.ونقلت عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس أن الضربات الأمريكية في سوريا، أصابت كل أهدافها بنجاح واستهدفت توجيه رسالة واضحة للنظام السوري ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.ولفتت الانتباه إلى مقتل 27 مسلحاً على يد الجيش المصرى، في إطار العملية العسكرية الشاملة لمجابهة الإرهاب بشمال ووسط سيناء.ونشرت إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في باريس بعد شعوره بوعكة صحية أثناء جولة خارجية له ومن المتوقعأن يعود إلى ليبيا خلال أيام.// انتهى //11:14ت م